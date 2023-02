Geen nieuwe mijlpaal voor Belgian Lions: nooit lagen de kaarten zo goed, maar blessures en pech fnuiken WK-droom

Geen eerste WK ooit voor de Belgian Lions komende zomer in Japan, Filipijnen en Indonesië. En dat doet uiteraard pijn voor het Belgische mannenbasketbal. Nooit lagen de kaarten zo goed om, in navolging van de Belgian Cats, “the next step” zetten. Ondanks de draak van een slotwedstrijd tegen Turkije mogen de Belgian Lions echter nieuwe doelen ambiëren. Met bondscoach Dario Gjergja? “Ik beslis daar niet over. De federatie moet nu duidelijk maken of ze met deze sportieve staff doorgaan. Ik voel me na al die jaren een Belg en voel dat er mogelijkheden zijn. Op voorwaarde dat iedereen zich engageert voor de Lions.”