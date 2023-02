Helmut Lotti is niet blij met verdenking in ‘The Masked Singer’: “Dit is niet eens een zanger”

Helmut Lotti ergert zich opnieuw aan ‘The Masked Singer’, en dan vooral aan het feit dat hij alweer verdacht wordt. Zijn naam wordt gelinkt aan Minotaurus, maar Lotti is duidelijk op Facebook: “Dit is niet eens een zanger volgens mij.”

Helmut Lotti’s naam viel vrijdag in The Masked Singer na het optreden van Minotaurus. De speurders verdenken hem, en ook heel wat kijkers geloven dat de Oost-Vlaming onder het masker zit. Hij krijgt naar eigen zeggen “de ene chat na de andere” met de vraag of hij Minotaurus is. Lotti schreef de frustratie van zich af op Facebook.

“Ik ben dan maar even naar dit dystopische universum gaan surfen op YouTube en hoorde in de jury iemand praten over een ‘International Star’”, schrijft hij op zijn pagina. “Kan zijn, maar dan wel zeker geen Engelstalige international Star…” Volgens Lotti klinkt Minotaurus wel heel erg Vlaams. “The Show Must Go On staat bovendien ongeveer twee tonen lager dan het origineel.” Dat lied zong Minotaurus in zijn eerste aflevering, de tweede van het seizoen. De naam Alex Agnew viel na dat optreden erg vaak. Vrijdag zong Minotaurus All I Want van Kodaline en werd Lotti genoemd.

“Manmanman, we zijn weer vertrokken”, gaat de zanger verder. Ook in het vorige seizoen werd hij verdacht. Lotti noemde speurder Julie Van den Steen toen “die blonde simpele” omdat zij dacht dat hij Edelhert was. Achteraf excuseerde de zanger zich. Uiteindelijk bleek Songfestival-legende Johnny Logan onder het masker te zitten. Deze keer vindt Lotti de vergelijking best beledigend, lijkt het. “Dit is niet eens een zanger volgens mij”, klinkt het. “Dit dystopische universum wordt steeds beklemmender. Omdat men het meent…” Lotti verwijderde het bericht inmiddels van Facebook.