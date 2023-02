Heeft Volodimir Zelenski een dubbelganger?

Joe Biden benadrukte vorige week dat de VS Oekraïne zal blijven steunen toen hij hartelijk werd ontvangen door zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenksi tijdens zijn verrassingsbezoek aan Kiev. Het bezoek was onmiddellijk wereldnieuws, maar het is vooral een fragmentje dat werd opgenomen in de gangen van het presidentiële paleis dat druk wordt gedeeld op sociale media. Achter de presidenten zou de “dubbelganger” van Zelenski te zien zijn, klinkt het bij fans van complottheorieën. BBC-journalist Shayan Sardarizadeh doorprikt die geruchten echter en weet te vertellen dat de man een lijfwacht van de Oekraïense president is die er “absoluut niet uitziet als Zelenski”.