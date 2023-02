Knieblessure houdt David Goffin weg uit Indian Wells en Miami: “Hard werken aan terugkeer”

Pech blijft David Goffin in 2023 achtervolgen. De Belgische nummer 1 moet verstek laten gaan voor de komende toernooien in de Verenigde Staten. Dat heeft hij laten weten op Instagram. De 32-jarige Luikenaar gaf vorige week met een blessure aan de linkerknie forfait voor zijn achtste finale op het ATP-toernooi in Marseille.

“Jammer genoeg houdt mijn knie me enkele weken van de courts”, aldus Goffin. “Ik zal hard werken om zo snel mogelijk op mijn best terug te keren op gravel.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Goffin zal dus niet tennissen op de ATP Masters 1000-toernooien van Indian Wells (8-19 maart) en Miami (22 maart-2 april). Hij had er overigens niet veel punten te verdedigen, nadat hij vorig jaar in Californië in de eerste ronde en in Florida in de tweede ronde strandde.

Vanwege knieproblemen moest Goffin in 2021 al eind augustus vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen. Begin dit jaar gaf Goffin in extremis forfait voor de Australian Open nadat hij in aanloop naar zijn wedstrijd in de eerste ronde last kreeg van buikgriep.