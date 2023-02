Hasselt

Knetter van Pikachu, Charizard en Eevee? Ben je een wandelende encyclopedie over alle Pokémonkaarten die zijn uitgebracht? Of kan je een namaakruilkaart snel ontmaskeren? Dan heeft het online veilinghuis Catawiki een vacature die je wellicht op het lijf geschreven is: een voltijdse Pokémonexpert.