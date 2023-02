“Extreem gespannen situatie” rond Bachmoet wordt “moeilijker en moeilijker”, waarschuwen Zelenski en Oekraïens leger

De situatie in de oost-Oekraïense stad Bachmoet, die het doelwit is van een Russisch offensief, wordt “moeilijker en moeilijker”. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd. Ook het Oekraïense leger erkent dat de Russen terreinwinst boeken, en meldt dat de situatie ter plaatse “extreem gespannen” is.