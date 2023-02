Herman Brusselmans over geboorte van zoontje: “Elf uur niet gerookt, dat viel ongelooflijk tegen”

Herman Brusselmans heeft het in Humo over zijn zoontje Roman, nu zes dagen oud. Hij is een “een beetje aan de kleine kant misschien”, maar lijkt “gelukkig” vooral op zijn moeder Lena. Alleen zijn wimpers en “voetbalknieën” erfde hij van zijn vader.

In zes uur tijd was de bevalling beklonken, vertelt Brusselmans aan Humo. Lena had er aanvankelijk schrik voor, maar ze heeft het heel goed gedaan, aldus de kersverse vader. Met zijn 2,87 kilo is Roman aan de kleine kant, maar wel “erg lief en mooi”. Dat toonde Brusselmans vorige week al op Instagram met een eerste foto van zijn zoon.

De bevalling was niet alleen voor Lena een beproeving, zegt de auteur. Brusselmans doorstond elf uur zonder sigaret – “voor de eerste keer sinds mijn vroege tienerjaren”– en dat “viel eerlijk gezegd ongelooflijk tegen”. Hij had nochtans al meermaals beloofd aan Lena om te stoppen met roken, maar slaagt er niet in.

Brusselmans verklapte maanden geleden al dat zijn zoontje Roman zou gaan heten. De auteur zegt dat hij en Lena nog even twijfelden over andere namen – Sjoerd, Henk en zelfs Nabuko Donosor – maar dat hij fan is van de ‘man’ in Roman en Brusselmans. “Als je dan moet kiezen tussen Roman en Manfred, is de keuze snel gemaakt, natuurlijk.” De inspiratie voor de naam kwam van Lena, zij zat vroeger met een Roman in de klas.

Volgens Brusselmans kreeg de baby bijna de tweede naam ‘Bueno’, nadat ze een reclame voor Kinder Bueno zagen. “Toch maar niet gedaan.”