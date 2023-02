Sint-Truiden

Filip Kersten (30) uit Riemst, zelfstandig lasser en onderhoudstechnicus

Sophie Vanvuchelen (25) uit Sint-Truiden, management assistant bij Farm Frites Sint-Truiden

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2018 kwamen we elkaar tegen op een fuif in Diepenbeek. De click was er meteen en sindsdien vormen wij een koppel.” (jcr)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken