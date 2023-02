Impact van staking bij bpost is groot in Wallonië en Brussel, maar minder in Vlaanderen

De 24 urenstaking waartoe de vakbonden vanaf maandag 22.00 uur opgeroepen hadden bij bpost, heeft een grote impact op Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is de hinder kleiner. Dat blijkt dinsdagochtend op basis van de eerste gegevens waarover vakbonden en bedrijf beschikken.

De postsorteercentra van Brussel, Charleroi en Luik zijn zo goed als geblokkeerd, waardoor brieven en pakjes niet tot in de verdeelkantoren geraken, zo is vernomen van vakbondsmensen Geert Cools (ACOD Post) en Luc Tegethoff (VSOA Post). Vooral de blokkering van Brussel X maakt dat ook in Vlaanderen pakjes en briefwisseling verstoord toekomen in de kantoren. Maar ook in de postsorteercentra van Antwerpen en Gent hebben mensen het werk neergelegd, zij het in mindere mate.

De staking heeft volgens bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo te maken met de transformatie van bpost van een traditionele postspeler naar een internationaal e-commercebedrijf, een proces dat ook een andere organisatie vraagt. Sinds de aanstelling van Jos Donvil als CEO van het bedrijf wordt dat proces weer versneld.

Tegethoff verwijst naar de lopende cao-onderhandelingen bij bpost en naar “reorganisaties her en der”. Die hebben ook te maken met de beslissing van Amazon om een eigen netwerk van pakjesbezorgers uit te bouwen. Daardoor zijn de pakjesvolumes voor bpost gedaald op verschillende plaatsen, vooral in Wallonië en Brussel.

De bonden willen met de staking een signaal geven naar de directie. Vrijdag zitten vakbonden en directie weer samen. “We willen dan antwoorden over onder meer timing, planning en impact van geplande reorganisaties van postkantoren”, aldus Cools.