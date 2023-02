Mediamagnaat Rupert Murdoch geeft toe: “Presentatoren van Fox News steunden valse beweringen over verkiezingsfraude”

Presentatoren van de conservatieve zender Fox News hebben na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 valse beweringen over verkiezingsfraude gesteund en verspreid. Mediamagnaat Rupert Murdoch, de eigenaar van de zender, heeft dat toegegeven, zo blijkt uit gerechtelijke documenten die in Amerikaanse media zijn verschenen.

De 91-jarige Murdoch zou de verklaring begin februari hebben afgelegd toen hij onder ede ondervraagd werd over de kwestie. De valse bewering dat de toenmalige president Donald Trump enkel door fraude van een nieuwe verkiezingsoverwinning werd gehouden, werd onderschreven door sommige commentatoren van de zender, zegt Murdoch. “Achteraf bekeken had ik liever gezien dat we dat sterker aan de kaak hadden gesteld.” Hij benadrukt wel dat niet iedereen bij de zender Trumps beweringen steunde.

Murdoch is ondervraagd over de zaak naar aanleiding van een schadeclaim die was ingediend door Dominion, een producent van stemcomputers. Het bedrijf zegt schade te hebben geleden door de berichten over vermeende fraude met de computers. Dominion eist een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar. Fox beroept zich op de persvrijheid, en zegt de visie van Trump en zijn advocaten als nieuws te hebben behandeld.