Advocate in nauwe schoentjes door telefoontap, maar ze ontkent lid te zijn van bende achter “grootste drugslab ooit”

In het drugslab in Lendelede werden producten in beslag genomen waarmee twee ton amfetaminepoeder of speed aangemaakt kon worden. — © archief djr

Advocate Nancy V. (58) ontkent voor de Brugse strafrechtbank met klem dat ze lid was van de criminele organisatie achter het opgerolde drugslab in Lendelede. Na de onderschepping van twintig kilogram cocaïne in het Verenigd Koninkrijk bracht een afgeluisterd telefoongesprek de Bruggelinge in nauwe schoentjes. “Ze gaf geen opdracht om die computer mee te nemen. Het was louter een tip.”

Voor de Brugse strafrechtbank zijn na drie zittingsdagen de pleidooien afgerond in het dossier rond het opgerolde drugslab in een oude varkensstal in de Heirweg in Lendelede. Op 8 september 2020 nam het gerecht daar producten in beslag waarmee liefst twee ton amfetaminepoeder of speed aangemaakt kon worden. Het gerecht sprak over het “grootste drugslab ooit in België” en becijferde dat het naar schatting 3,7 miljoen euro kon opleveren.

Verder onderzoek wees uit dat de bende achter het labo zich ook inliet met cocaïnesmokkel en er plannen waren om het witte poeder vanuit Zuid-Amerika in te voeren tussen ladingen met hout.

In totaal 22 beklaagden, onder wie heel wat Nederlanders, werden voor de strafrechter gedaagd. Spilfiguren Philippe P. (51) uit Oudenburg en Charles K. (57) uit Oostende riskeren respectievelijk twaalf en tien jaar cel. De twee werden in de boeien geslagen terwijl ze met twintig liter amfetamine-olie onderweg waren naar het Nederlandse Hoogstraten.

Voor het Nederlandse kopstuk Ernst N. (36) vroeg de procureur elf jaar cel. Voor achttien anderen werd drie tot zeven jaar gevangenisstraf gevorderd. Voor de Brugse advocate Nancy V. (58) vroeg de procureur “een passende straf”.

Telefoontap

Het gerecht kreeg Nancy V. in het vizier tijdens een telefoontap na de arrestatie van bendelid Anthony D. (27). De Zonnebekenaar werd op 15 augustus 2020 in Dover geklist met twintig kilogram cocaïne in zijn vrachtwagen. Zijn vader Johan D. (53) belde toen naar Nancy V. met de vraag wat hij moest doen. V. belde hierop naar Walter Van Steenbrugge, de vaste advocaat van de familie D., en die vertelde haar dat het vermoedelijk met drugs had te maken.

Hierop belde V. terug naar Johan D. en hoorde de politie hoe zij hem adviseerde om de computer en het cash geld uit het appartement van zijn zoon weg te nemen.

“Dat was niet meer dan een tip”, pleitte advocaat Luc Arnou. “Het was een advies dat zij als advocate mocht geven, geen beslissing in het kader van een criminele organisatie. Zij wist trouwens totaal niet waar zij zich mee bezighielden. Dat blijkt duidelijk uit wat ze zegt tijdens het telefoongesprek. Deze zaak is voor mijn cliënte een nachtmerrie, waar stilaan een einde aan mag komen.”

Aanvankelijk werd ook Van Steenbrugge verdacht in de zaak, maar de raadkamer stelde de bekende strafpleiter buiten vervolging. Dat deed de raadkamer aanvankelijk ook met V., maar het parket tekende beroep aan, waarna de Bruggelinge alsnog voor de rechtbank werd gedaagd.

Als laatste in het rijtje van de 22 beklaagden kreeg zij maandagnamiddag het woord. “Toen ik gebeld werd, wist ik helemaal niet dat het over drugs ging”, zei ze. “Dat wist ik pas nadat Walter Van Steenbrugge mij dat verteld had. Voor hetzelfde geld was die jongen opgepakt omdat hij dronken aan het stuur van zijn vrachtwagen zat. Hoe de vork precies aan de steel zat, kwam ik uiteindelijk nog veel later te weten.” De rechtbank doet uitspraak op 3 april.