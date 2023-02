Goldband, Bazart en Merol eerste namen voor Suikerrock

Deze zomer staat de 35e editie van Suikerrock op de agenda. Het festival vindt plaats van 4 tot en met 6 augustus op het Bietenplein van de Tiense Suikerraffinaderij. Corona buiten beschouwing gelaten, is het de tweede keer dat het evenement aan het Bietenplein wordt georganiseerd: eerdere edities, die steeds ongeveer 100.000 bezoekers trokken, vonden plaats op de Grote Markt van Tienen.

Bazart, de groep rond Simon Nuytten en Mathieu Terryn, leverde met “Goud” een instant hitsingle af in 2015 en was de jaren nadien niet weg te slaan uit de hitlijsten. De drie stukadoors van Goldband zijn het afgelopen jaar echt doorgebroken in België, met optredens op Rock Werchter, Pukkelpop en recent nog bij de Warmste Week.

De grofgebekte maar immer sympathieke Merol, die vorig jaar haar debuutalbum “Troostprijs” op de wereld losliet, staat eveneens op het podium in Tienen. Ook de Nederlandse Sophie Straat is toegevoegd aan de affiche.

Meer namen voor Suikerrock volgen binnenkort. Combitickets voor het festival zijn al te koop, tickets voor vrijdag 4 augustus gaan in voorverkoop op zaterdag 4 maart.