GEMEENTERAAD. Lanaken investeert honderdduizenden euro’s in cultureel centrum en gemeentehuis

Lanaken

Cultureel centrum: Na een moment van bezinning voor de onlangs overleden gewezen schepenen Nico Geraerts en Leon Bronzwaer werd de agenda op een drafje afgehandeld zonder noemenswaardige tussenkomsten vanuit de oppositie. Dat gebeurde onder meer voor twee vrij belangrijke dossiers van het cultureel centrum. “Het collectorsysteem van verwarming, ventilatie en airco is versleten en de zogeheten primaire pomp valt geregeld uit met alle nare gevolgen van dien”, wist schepen Peter Verheyen (Open Vld). “We gaan nu voor een nieuwe installatie die energiebesparend zal werken en ramen de investering op ruim 130.000 euro.” Zijn collega Dominique Terwingen (Open Vld) vroeg de goedkeuring om de oude portaalbrug - waaraan bij voorstellingen spots en geluidsboxen gemonteerd worden - te vervangen. “Ze is 40 jaar oud en onveilig geworden omdat de verankering in de muren gedeeltelijk is losgekomen. Zo kan het niet verder. In het bestek dat geraamd wordt op 35.000 euro kiezen we voor een elektrisch bediende brug”, aldus Terwingen. De volledige raad ging akkoord met beide voorstellen.

Gemeentehuis: Ook het koelsysteem in het gemeentehuis is niet meer wat het geweest is, volgens schepen Verheyen: “Het dateert van 2000, is verouderd en onbetrouwbaar. Modernisering is dringend aan de orde. We stellen voor om het te vervangen door een koeling op basis van een warmtepomp die aangesloten wordt op de zonnepanelen: een energiezuinige koeling die onze ecologische voetafdruk verkleint.” De opdracht wordt geraamd op ruim 125.000 euro en de koukleumende raad ging unaniem akkoord.

Sanctionerende ambtenaren: Naast de twee eerder aangestelde ambtenaren - William Vancleynenbreugel en Johan Custers - ging de meerderheid van de raad akkoord om Jacques Engelen en Veronique Houben aan te stellen als zogenaamde ‘sanctionerende ambtenaren’. “Zij hebben de nodige juridische vorming gehad, behaalden het vereiste getuigschrift en kregen gunstig advies van de Procureur des Konings. Voortaan kunnen zij dus ook oordelen over inbreuken tegen laakbare feiten en overlast zoals onveilige situaties aan scholen, zwerfvuil, nachtlawaai en zelfs smaad aan de politie.” Vanuit de oppositie kwam er kritiek van Rudi Mechels en Bert Paulissen (cd&v) die vreesden voor willekeur en favoritisme en ook Piet Van Berkel (N-VA) en Leo Joosten (Vlaams Belang) hadden bedenkingen bij de huidige gang van zaken. Burgemeester Marino Keulen trachtte de gemoederen te bedaren: “Wie zich onheus behandeld voelt, heeft het recht om gehoord te worden en zich te verdedigen. We leven niet in de Far West.” Het kon de oppositie niet overtuigen: zij onthield zich bij de stemming.