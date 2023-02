Ook cafés en buurtwinkels moeten binnenkort aangepast zijn voor rolstoelgebruikers

Alle publieke gebouwen, dus ook cafés en kleine buurtwinkels, moeten binnenkort een ‘toegankelijkheidstoets’ doorlopen wanneer de eigenaar wil bouwen of verbouwen. Daarover is een akkoord binnen de Vlaamse regering. Een geaccrediteerd verslaggever zal de bouwplannen vooraf controleren op rolstoeltoegankelijkheid en een attest moet bij de bouwvergunning worden gesloten, zoals een EPB-verslag.

Vlaamse ministers Bart Somers (Open Vld) en Zuhal Demir (N-VA) kondigen de strengere normen dinsdag aan. Opvallend is dat die ook van toepassing zullen zijn op kleine gebouwen zoals cafés, restaurants en buurtwinkels. Maar ook sportcentra, dokterskabinetten, crèches, apotheken en gemeentehuizen met een oppervlakte van minder dan 150 m² zullen onder de verordening vallen.

Uit een eerste inschatting op basis van dossiers van 13 lokale besturen zou het gaan over zo’n 7.000 Vlaamse bouwvergunningen die in het nieuwe systeem enkel afgeleverd worden indien de bouwplannen voldoen aan de toegankelijkheidsregels.

De eigenaar van het publiek gebouw moet voortaan dus niet enkel een rolstoeltoegankelijke deur voorzien (breder dan 90 cm), zoals in de huidige wetgeving. Ook gangen moeten voldoende breed zijn (150 cm en 120 cm op het smalste punt), drempels worden weggewerkt (minder dan 2 cm) en mensen in een rolstoel krijgen opstelruimte om deuren zelfstandig te kunnen openen. De regels zullen niet enkel van toepassing zijn op bezoekersruimten van bedrijven, maar ook op personeelsruimten. En wanneer een gebouw verdiepingen heeft, moet de lift toegankelijk zijn, al wil de regering wel een ‘afwegingskader’ voorzien met uitzonderingsmogelijkheid.

Controle

De komende decennia moet het gebouwenpark zo stelselmatig aangepast worden voor de realiteit van rolstoelgebruikers. “Toegankelijkheid moet de norm worden”, zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). “Het is essentieel dat ook personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom moeten we alle mogelijke barrières wegwerken. Duidelijke regels, stimuleren van kennisdeling en beter toezicht.”

De nieuwe verordening is nodig omdat toegankelijkheidsnormen vandaag vaak niet gevolgd worden, bleek uit een evaluatie uit 2019. Vaak wordt een vergunning toch afgeleverd of staat men voor een voldongen feit nadat het gebouw wordt opgeleverd.

De Vlaamse regering wil de nieuwe toegankelijkheidsnormen proactief gaan controleren, lang voor een aannemer aan de werken begint. Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, zal geaccrediteerde verslaggevers opleiden. Die zullen dossier per dossier nagaan of de wetgeving in de plannen is toegepast. “Bij de beoordeling van de aanvraag zal de vergunningverlenende overheid hierop toezien en indien nodig extra voorwaarden opnemen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Toekomstige vergunningen worden in principe enkel afgeleverd als de eigenaar van het gebouw met alle verplichtingen rekening houdt. Architecten zullen in de toekomst systematisch op de hoogte moeten zijn van de regels. En enkel in uitzonderlijke gevallen zou er afgeweken kunnen worden van het kader, zoals voor kleine praktijkruimtes in een eigen woning of bij historische gebouwen.

De regelgeving zal nog deze legislatuur aangepast worden, zeggen de ministers.

Unizo: “Niet overal haalbaar”

Het voorstel om ook kleine publieke gebouwen in de toekomst toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers is niet overal haalbaar, volgens zelfstandigenorganisatie Unizo. “Deze regelgeving zorgt voor extra kosten, extra administratie, extra controles en is bovendien niet overal haalbaar”, zegt topman Danny Van Assche.

“Vlaanderen heeft een ruim patrimonium met verscheidene types panden, van de kleine, bruine kroeg tot de ruime winkeloppervlakten en alles daartussen. Je moet bij de toegankelijkheidsregels rekening houden met wat praktisch mogelijk is”, vindt Unizo. “Door alle voorschriften overal rigide toe te passen, wordt ondernemen in sommige panden met kleinere oppervlaktes moeilijk of onmogelijk.”

Themabeeld. — © Herman Ricour

Ministers Somers en Demir voorzien een afwegingskader voor specifieke situaties, maar Unizo uit dinsdag toch bezorgdheid over bepaalde panden waar de regels moeilijk te realiseren zijn. “Denk bijvoorbeeld aan ingangen met een trap, (kleine) toiletten in een kelder of kleine panden met diverse verdiepingen. Ook voor kleine maar goed gevulde winkels zoals krantenwinkels, kleding, souvenirs zorgt dit voor problemen”, zegt Unizo-topman Van Assche.

“Unizo heeft begrip dat er initiatieven worden genomen om de toegankelijkheid te verbeteren, maar gaat niet akkoord om de regels zomaar uit te breiden naar alle panden zonder oog te hebben voor de praktische en financiële realiteit”, klinkt het. De zelfstandigenorganisatie pleit voor een aanmoedigingsbeleid waarbij de nodige investeringen ondersteund worden. “Laten we ons niet vergalopperen aan regeltjes, waardoor sommige panden simpelweg ongeschikt worden om in te ondernemen. Vooral de locaties in de kernen dreigen hiervan de dupe te worden.”

Unizo wil ook dat de regelgeving niet leidt tot een verlenging van de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Architecten: “Overkill”

Architectenvereniging NAV juicht de verstrenging van toegankelijkheidsregels voor kleine publieke gebouwen “en dus meer inclusiviteit” toe. Opleidingen over de nieuwe regels zijn nuttig, maar de aanstelling van een geaccrediteerd deskundige om bouwplannen te screenen voor de overheid een vergunning toekent, is “overkill”, vindt voorzitter Dirk Mattheeuws.

Architecten die opgeleid zouden worden tot ‘geaccrediteerde verslaggevers’ moeten de (ver)bouwaanvragen proactief doorlichten en advies geven bij afwijkingsaanvragen. Maar bij die aanpak wordt de verantwoordelijkheid over een bouwproject te versnipperd, vindt Mattheeuws.

“Velen van de nieuwe deskundigen zijn vaak niet verantwoordelijk en kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor hun tussenkomst. Zo is de EPB- en ventilatieverslaggever ‘maar’ verslaggever en de veiligheidscoördinator maar een ‘adviseur’ van de opdrachtgever en blijft de architect op het einde van de rit altijd de verantwoordelijke voor alles.”

“Architecten zijn nu reeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwerpen die we uittekenen. Wanneer een ontwerp niet voldoet aan de vigerende wetgeving kan dit beschouwd worden als een conceptfout met alle gevolgen van dien voor de architect.”

De nieuwe bouwnormen zullen in elk geval impact hebben op de prijs van ingrijpende renovaties en nieuwbouwprojecten, gelooft het NAV. Maar de kosten van een bijkomende verslaggever zijn onnodig, besluit Mattheeuws. “Wij architecten zullen de wet correct toepassen. Het wordt tijd dat elke partner in het bouwproces verantwoordelijk is voor zijn eigen tussenkomst.”

Adviesraad handicap: “Terechte verstrenging”

NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, reageert tevreden op de aankondiging van strengere toegankelijkheidsregels. “Het is terecht dat ze (bevoegd ministers Somers en Demir, red.) de aandacht voor toegankelijkheid verstrengen tijdens de ontwerpfase van het gebouw en de controle achteraf”, zegt woordvoerder Reinhart Niesten.

“Het is goed dat kantoorruimte of plaatsen waar werknemers komen ook toegankelijk moeten worden, net als dokterskabinetten of (grote) horeca-gelegenheden.” De huidige wetgeving wordt te vaak omzeild of niet toegepast en dat weegt op mensen met een fysieke beperking, zegt de vereniging. “Het is niet zozeer de beperking die mensen met een handicap verhindert om te winkelen, op café te gaan, les te volgen of te gaan werken. Maar wel de drempels die bestaan en er soms letterlijk voor zorgen dat mensen een gebouw niet binnen kunnen.”

Toch vindt de Vlaamse adviesraad handicap dat de plannen te zeer gericht zijn op toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. “Ook andere groepen van personen met een handicap (zoals blinde en slechtziende personen) hebben toegankelijkheidsnoden. Ook al kan je dat minder op plan vastleggen, toch bestaan hierover duidelijke Europese normen om te volgen”, zegt Niesten.

De vereniging spreekt ook van een “gemiste kans” omdat er bovendien een tekort is aan toegankelijke woningen. “Op dit moment wordt er hard ingezet op duurzaamheid van gebouwen bij nieuwbouw en verbouwingen. Wat ons betreft hoort toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen daar ook bij.”