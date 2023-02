Tongerse Michèle Coninxs aangesteld als interimprocureur voor verkeersveiligheid

Met het parket voor de verkeersveiligheid willen Justitie en politie de verkeersveiligheid in ons land verbeteren. Het parket zal dat onder meer doen door in te zetten op extra trajectcontroles op de wegen, recidive aan te pakken en het consequent controleren en vervolgen van verkeersovertredingen.

Dit parket werd vorige zomer opgestart en is het vijftiende in ons land. Het zal, vanuit een centraal punt in de hoofdstad, bevoegd zijn voor de drie landsdelen. Sinds de start nam het parket de verwerking van de ‘kleine’ verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen en het niet dragen van de gordel achter het stuur, over van de politieparketten. Door de administratieve verwerking uit hun handen te nemen en te centraliseren, kunnen de politieparketten zich meer focussen op zware verkeersovertredingen zoals verkeersongevallen, drugs achter het stuur, en hoge snelheden.

Vandaag werken al ruim veertig mensen voor dit nieuwe parket. Tot de aanstelling van Coninxs viel het parket onder de bevoegdheden van de procureurs des Konings van de politieparketten.

In 2019 bezochten wij Michèle Coninsx in New York. — © Caroline Vandenreyt en Pauline Beckers

Antiterrorismecomité

Coninsx studeerde rechten en criminologie aan de VUB en begon haar carrière op het parket in Dendermonde. Nadien ging ze aan de slag als substituut-procureur des Konings op het parket te Brussel, waar ze van 1997 tot 2002 een van de drie nationale magistraten van het land werd, en ook geselecteerd werd als federaal magistraat. Ze is gespecialiseerd in georganiseerde misdaad, terrorisme en luchtvaartveiligheid. In 2001 trad Coninsx als openbaar aanklager van België toe tot het EU-agentschap Eurojust, dat ze van 2012 tot 2017 leidde. In 2017 werd ze benoemd tot Uitvoerend Directeur van het Directoraat van het Antiterrorismecomité bij de Verenigde Naties.

“Trieste trend keren”

“De aanstelling van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid komt duidelijk geen moment te vroeg”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, verwijzend naar de laatste ongevallenstatistieken. In coronajaar 2021 vielen meer dan 42.000 verkeersslachtoffer, onder wie 516 doden. “De cijfers voor 2022 zijn nog niet volledig, maar in de eerste helft van het jaar steeg het aantal verkeersdoden al met 39 procent ten opzichte van de eerste helft van 2021. We moeten deze trieste trend keren.”