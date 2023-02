Niels Destadsbader neemt elke dag een bad: “Soms zit ik er 4 uur in ”

De coach in het zaterdagavondprogramma The greatest dancer vertelt deze week aan Primo dat hij echt wel zot is van dansen. Zo erg dat het al is gebeurd dat op een trouwfeest de bruid hem vriendelijk kwam vragen terug naar zijn plaats te gaan, zodat ze het hoofdgerecht konden opdienen. Voor Niels Destadsbader vertelt dansen veel over het leven zelf. Daarom vindt hij The greatest dancer veel meer een human interest-programma dan een dansprogramma.

Destadsbader vertelt nog hoe hij zich ontspant. Onder andere door met zijn hond te gaan wandelen. Samen met zijn vader, die ook een hond heeft. “Maar ik kan ook lang in bad liggen. Het liefst belachelijk lang” zegt Niels.

LEES OOK. Hoe publiekslieveling Niels Destadsbader na zijn overstap naar VRT in een storm belandde

Soms ligt Niels Destadsbader zelfs vier uur in het bad. Maar dat zijn geen verloren uren. Hij schrijft namelijk de meeste van zijn liedjes in bad. “En als het water koud wordt, mag ik pas warm water bijdoen wanneer ik het refrein goed heb.” Dus in bad zit Niels altijd alleen, terwijl hij anders een zeer sociaal wezen is. “Negentig minuten alleen naar de voetbal kijken, dat kan ik niet. Ik zal altijd een maat bellen om mee te kijken.”