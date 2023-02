Kersverse vader Herman Brusselmans gaat nu niet op zijn taal letten: “Lena zou het ook fantastisch vinden als Roman al in de pampers begint te schelden”

Schrijver Herman Brusselmans (65) is vorige week voor het eerst vader geworden van een zoon, Roman. Over de bevalling zegt hij deze week in Humo: “11 uur niet roken, dat viel me ontzettend tegen.”

Aan Humo deze week vertelt Herman Brusselmans heel open over de bevalling en zijn vriendin Lena (30) en over hoe ze bij de naam Roman zijn gekomen. “Lena vond een lijst terug met de namen van haar klasgenootjes op de lagere school. Daar stond een Roman tussen, volgens haar een tof ventje. We wisten meteen dat het bingo was, ook al omdat er een ‘man’ in zit, net als in Brusselmans.”

Op zijn belofte om te stoppen met roken, keert de auteur even terug. “Ik heb dat meermaals aan Lena beloofd, ja, maar ik slaag er niet in. In het ziekenhuis heb ik voor de eerste keer sinds mijn vroege tienerjaren elf uur aan een stuk niet gerookt, en dat viel me eerlijk gezegd ongelooflijk tegen.”

En of hij nu meer op zijn taal zal letten: “O nee, integendeel, ik vind dat mijn spruit mijn taalgebruik zo snel mogelijk moet overnemen. Lena zou dat ook fantastisch vinden, dat hij al begint te schelden wanneer hij nog in de pampers zit.”

De kans op een tweede kind lijkt klein: “Zo snel mogelijk een knoop erin”, aldus de schrijver.