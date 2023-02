CIA-directeur: “Ik denk dat Poetin weet dat hij het zich niet kan veroorloven om te verliezen”

De Russische president Vladimir Poetin lijdt aan “hubris”, en is “te zelfzeker” dat het Russische leger Oekraïne op de knieën kan dwingen. Dat zegt althans CIA-directeur William Burns in een interview met CBS News.

Burns ontmoette in november het hoofd van de Russische inlichtingendiensten. Uit die vergadering nam de CIA-directeur mee dat er op het hoogste echelon van de Russische macht “een gevoel van arrogantie en hubris” bestaat, “dat de overtuiging van Poetin reflecteert dat de tijd in zijn voordeel speelt, dat hij de Oekraïners kan uitputten, dat hij hun Europese bondgenoten kan uitputten, dat uiteindelijk politieke vermoeidheid zal spelen.”

Poetin onderschat volgens Burns echter de Amerikaanse toewijding aan Oekraïne. “Mijn ervaring leert me dat Poetin denkt dat Amerikanen lijden aan ADHD, en dat we op een bepaald moment op een ander onderwerp zullen overschakelen.” Burns noemde het gesprek – waarin hij naar eigen zeggen ook waarschuwde voor het gebruik van een kernwapen in Oekraïne – finaal “vrij ontmoedigend”.

De CIA-directeur is ook van mening dat Poetin “nogal overtuigd” is dat de oorlog –ondanks alle doden en gewonden, ondanks de tactische fouten, en ondanks de economische en reputatieschade voor Rusland – moet blijven duren. “Toch zal Poetin op een bepaald moment de stijgende kost van de oorlog onder ogen moeten zien: de lijkkisten die naar huis komen in de armste delen van Rusland, waar de meeste soldaten vandaan komen, en die gebruikt worden als kanonnenvoer in de Russische vleesmachine.”

De kring rond Poetin

Burns beaamde ook de stelling dat er “slechts drie of vier mensen” op de hoogte waren van het Russische plan om Oekraïne aan te vallen. “Poetin beperkt het aantal mensen met directe toegang tot zijn plannen al langer”, aldus de CIA-directeur. “Hij geeft prioriteit aan loyauteit boven competentie. Het gaat om een groep mensen die hem zeggen wat hij wil horen, en die doorheen de jaren hebben geleerd dat het hun carrière niet vooruithelpt als ze zijn oordeel in vraag stellen.”

“Dat was het grote probleem in de Russische besluitvorming net voor de oorlog: het was een kleine groep mensen die elkaars fundamenteel verkeerde veronderstellingen versterkten”, aldus Burns. “In zo’n systeem met de autoriteit van een autoritaire leider, ­waarbij niemand iets in vraag stelt, kan je gigantische blunders maken. Hij geloofde dat Oekraïne zwak en verdeeld was, hij dacht dat het Westen afgeleid was, hij dacht dat hij het Russische leger had gemoderniseerd zodat het in staat was om een snelle en beslissende overwinning te boeken. Finaal bleek elk van die veronderstellingen fundamenteel fout.”

Of Poetin dan geen advies krijgt? “Ik denk dat hij er steeds meer van overtuigd is dat hij beter dan wie ook wat er op het spel staat voor Rusland”, zei Burns. “Daarom is hij momenteel van mening dat hij misschien nu niet kan winnen, maar dat hij het zich niet kan veroorloven om te verliezen. Dat is zijn overtuiging.”

William Burns — © AP

China

De CIA is er volgens Burns ook zeker van dat China overweegt om wapens aan Rusland te leveren. “Een definitieve beslissing is daarover echter nog niet genomen”, klonk het. Door die informatie bekend te maken wil de Amerikaanse regering de Chinese beslissing beïnvloeden. “Het zou een hele riskante en onverstandige gok zijn”, zei Burns.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken uitte vorige week na een ontmoeting met zijn Chinese collega Wang Yi ook al publiekelijk zijn zorgen over de mogelijkheid dat China wapens zal leveren aan Rusland. EU-buitenlandchef Josep Borrell waarschuwde daarna dat China daarmee “een rode lijn” zou overgaan. China noemt de Amerikaanse suggestie onwaar. Het land heeft het afgelopen jaar geprobeerd zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, tot frustratie van de VS.