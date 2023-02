Stan Van Samang: “Soms is het fijn om even weg te zijn van de kinderen”

Stan van Samang (43) ziet zijn kinderen Lenny (5) en Stella (3) doodgraag, maar geeft toe dat het soms ook aangenaam is om even zonder de kinderen te zijn.

Aan Story vertelt Stan Van Samang dat hij eind maart deelneemt aan het schlagerfestival in Hasselt, samen met onder andere Christoff, Willy Sommers en De Romeo’s. “Toen die aanvraag binnenkwam, dacht ik eerst dat de organisatoren zich vergist hadden. Maar ze was wel degelijk aan mij gericht”, zegt hij. Hij is op het aanbod ingegaan, want hij kijkt niet neer op het schlagerfestival waar ooit ook Raymond van het Groenewoud stond.

Stan Van Samang vertelt dat zijn kinderen van muziek houden. Niet alleen die van hun papa, maar ook van K3. Dochter Stella zingt trouwens goed, zegt hij nog. Zijn zoon Lenny is eerder een sporter; een jongen met heel veel energie, die omzeggens geen seconde stil zit. De jongen heeft wel lang last gehad van reflux, maar sinds vorig jaar slaapt hij gelukkig door. Maar Stan Van Samang beseft ook dat je met kinderen nooit meer volledig zorgeloos bent.

“Als ik heel eerlijk ben, is het soms wel fijn om geen kinderen te hebben, om ze af en toe eens niet aan mijn zijde te hebben. Pas op, ik zie ze doodgraag, maar ik zou het niet volhouden om ze 24 uur op 24 bij mij te hebben. Dat is pittig, hoor”, zegt Stan Van Samang nog.