Dubbele klap voor zanger Danny Fabry: “Alsof ik moet ontwaken uit nachtmerrie”

De charmezanger Danny Fabry kreeg twee zware klappen in één week te verduren. Twee dagen nadat hij z’n schoonmoeder Jeanne had begraven, is ook Danny’s mama Maria plots overleden. “Nu moet ik zonder ouders en schoonouders verder”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Eerst overleed Danny’s schoonmoeder Jeanne, de moeder van zijn vrouw Georgette. Zij is 95 geworden . In Dag Allemaal vertelt de zanger hoe hij en zijn gezin nog langsgingen voor ze op reis vertrokken naar Thailand. “Ze leek okay, maar toen we in Bangkok arriveerden hoorden we dat ze een hartaanval had gekregen.” Een week na hun thuiskomst overleed Jeanne. “Het is verschrikkelijk. Jeanne was voor mij echt een tweede mama”, zegt Danny Fabry.

Thuis wonen

Twee dagen na de begrafenis van Jeanne is dan de moeder van Danny Fabry overleden. Moeder en zoon waren altijd heel close. Tot haar negentigste woonde ze thuis, Danny’s vader was toen al lang overleden. De laatste dertien jaar verbleef Danny’s mama in het woon-zorgcentrum O.L.V. Lourdes in Erps-Kwerps. Tijdens corona werd vaak gevreesd dat ze besmet zou raken en aan de ziekte zou overlijden, maar Danny’s moeder sloeg zich er goed door. Ze is uiteindelijke 103 jaar geworden.

Het overlijden van zijn moeder hakt er diep in bij de zanger. “Ik kan het nog niet aanvaarden, het is alsof ik moet ontwaken uit een nachtmerrie”, zegt hij. “Mensen zeggen me dat ik blij moet zijn dat ze 103 is geworden. Maar al was ze 110, dat maakt het verdriet niet lichter.”