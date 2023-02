Ann Van den Broeck over strijd tegen borstkanker: “Laatste bestraling gehad”

Ann Van den Broeck vertelde in Play Café op Play4 openhartig over haar strijd tegen borstkanker. Een paar weken geleden heeft ze haar laatste bestraling gehad. Intussen is de actrice gestart met hormoontherapie. “Die moet ik de komende zeven jaar volhouden, dat is elke dag een pil”, vertelde ze. “Daar komen heel wat bijwerkingen bij kijken, maar voorlopig heb ik van niet veel last.”