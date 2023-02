Dit is de tweede afvaller in ‘Bestemming X’: “Moeilijk om enkel op jezelf te rekenen”

Het zag er halverwege de aflevering nochtans goed uit voor Glenn. De jonge papa won samen met Gino en Steffie het ganzenbordspel, wat een aangenaam luxearrangement in een stijlvolle loft opleverde. Maar vooral: een van hen kreeg de route te zien die de bus aflegde vanaf de start van de reis tot de volgende bestemming. Cruciale info waarmee een kruisje op de kaart zetten appeltje-eitje wordt. Steffie en Gino gaven Glenn daarbij het vertrouwen. Die kon belangrijke info delen, tot de overige kandidaten vanop een andere locatie stokken in de wielen staken. Waardoor de belangrijkste info – de eindbestemming – dus niet op het scherm verscheen, waarop de route eerder gedeeld werd.

Een luxearrangement met voordeel, maar was dat uiteindelijk toch een voordeel? — © VTM

“Ik heb te weinig info kunnen sprokkelen in de luxehut”, vertelde Glenn nog in de aflevering. “Ik heb stress, ik weet het echt niet. Ik heb massa’s schrik om eruit te liggen vandaag. Ik had het kunnen weten tot op de meter. Nu weet ik niets.” Zijn schrik bleek terecht. En opvallend, ook de andere twee die het zogenaamde voordeel hadden, eindigen laag. Gino eindigde vijfde, Steffie zevende. “Ik ben te weinig te weten gekomen in de luxehut”, aldus Glenn. “Ik heb gezien dat we ergens in Duitsland zaten en dat we richting het oosten gingen. Het kon Zwitserland of Oostenrijk zijn. Ik twijfelde massa’s tussen die twee en heb verkeerd gegokt.”

Met Gino en Steffie won Glenn het ganzenbordspel op het water. — © VTM

Teamspeler

“Als je op die bus zit, zit je in een bubbel. Je bent constant bezig met nadenken over waar je mogelijk zit, wat je gezien hebt, wat je kan geloven. Je moet eigenlijk constant alert zijn en op scherp staan.” Iets wat Glenn ook deed. Hij kriebelde geregeld in zijn boekje, waarin hij info bijhield. Net dat joeg de andere kandidaten wel wat schrik aan.

Glenn (midden) klinkt met Gino en Steffie op de winst van het ganzenbordspel. — © VTM

Belangrijk daarbij is wel vertrouwen hebben in jezelf, want: niemand kan ervan uitgaan dat de medespelers de waarheid zeggen. “Als je aan iets denkt of met een idee zit, is het logisch dat je feedback wil van je reisgenoten. Je bent ook enkel aangewezen op elkaar in die bus. Ik vond het moeilijk om enkel op mezelf te rekenen, ik twijfelde.” Glenn is ook eerder een teamspeler. “Soms moet je dingen proberen te bereiken in teamverband, maar anderzijds speel je het spel wel individueel.” Hij had er liever nog wat langer in gezeten, maar er was wel één voordeel aan zijn voortijdige exit: “Ik heb de verjaardag van mijn zoontje nog net thuis kunnen vieren”

‘Bestemming X’, VTM, elke maandag om 20.35 uur