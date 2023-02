Stephen Fry presenteert tv-klassieker waar ook Luc Appermont zich ooit aan waagde

Niemand minder dan schrijver, komiek en acteur Stephen Fry zal de presentatie voor zijn rekening nemen van deze nieuwste versie van het bekende spelletje.

De oorsprong van deze spelshow ligt in Amerika, waar het onder de naam Jeopardy! al decennialang wordt uitgezonden. Groot-Brittannië bracht een eigen variant op het einde van de jaren 80 op Channel 4 en in de jaren 90 liep er een versie op ITV. Het is die commerciële zender die 30 jaar later de formule nieuw leven in blaast. Het gaat voorlopig om 20 afleveringen om te testen hoe populair het spelletje nog is. In elke aflevering krijgen kandidaten allerlei antwoorden voorgeschoteld, het is aan hen om telkens de juiste vragen te stellen. Fry, die ruim een jaar geleden nog aanschoof in Alleen Elvis blijft bestaan, blikt weldra de afleveringen in.

De Vlaamse versie liep van 1991 tot 1998 op VTM. Aanvankelijk enkel in het weekend, later op werkdagen. De spelshow met Luc Appermont was erg populair, maar hij werd uiteindelijk aan de kant geschoven voor Lynn Wesenbeek. Al gauw werd het programma toen stopgezet. Jarenlang was te horen dat het schrappen van Waagstuk een blunder vanjewelste was, want zo kon Blokken met Ben Crabbé uitgroeien tot een grote televisiehit.