Autodelen steeds populairder, en of dat scheelt op de weg: elke deelauto haalt tot wel tien privéwagens van de straat

Autodelen zit gigantisch in de lift: vorig jaar gebruikten 40 procent meer mensen een deelauto. En dat scheelt qua parkeerplaats. “Elke deelauto haalt tussen de drie en de tien privéwagens van de straat.”

Hoge prijzen aan de benzinepomp en “elke avond thuis lang naar een parkeerplaats moeten zoeken”. Dat zijn volgens Jeffrey Matthijs, directeur van belangenorganisatie Autodelen.net, twee van vele redenen waarom autodelen fors in de lift zit.

Vorig jaar steeg het aantal mensen dat geregeld een deelauto neemt met 40 procent. Alleen al in Vlaanderen waren de deelauto’s vorig jaar goed voor bijna 900.000 ritten.

Denk bij autodelen aan bedrijven als Cambio, waar je de deelauto op een vaste plek ophaalt en weer achterlaat. Maar ook aan deelauto’s van bijvoorbeeld het bedrijf Poppy, te vinden in steden als Antwerpen, Gent en sinds kort ook Luik. Die wagens mag je eender waar in die steden achterlaten en weer oppikken. Alle spelers samen hebben op dit moment iets meer dan 5.300 deelauto’s rondrijden.

Parkeerplaatsen

En dat scheelt, beklemtoont belangenorganisatie Autodelen.net. Die berekende in samenwerking met de KU Leuven dat wanneer een gemiddeld Vlaams huishouden 1,14 auto’s bezit, dat voor ‘autodelers’ slechts tussen de 0,36 en 0,57 varieert. Denk aan gezinnen die via een deelauto geen eigen wagen meer nodig hebben, of hun tweede auto van de hand doen.

En dat heeft meteen een impact. “In een straat met dertig gezinnen die niet aan autodelen doen, staan 34 auto’s geparkeerd. In een straat met gezinnen die allemaal aan autodelen doen, staan er 12 auto’s geparkeerd, aangevuld met één of twee deelauto’s”, geeft Autodelen.net als voorbeeld.

Nog volgens de belangenorganisatie vervangt elke deelauto tussen de drie en de tien privéwagens. “Waardoor alle deelauto’s in Vlaanderen samen maar liefst 17.740 privéwagens vervangen”, aldus nog directeur Jeffrey Matthijs.

Meer fietsen

Uit een grote bevraging bij mensen die geregeld aan autodelen doen, blijkt bovendien dat autodelers – sinds ze aan autodelen doen – “35 procent minder vaak met de auto rijden, waarbij ze dan vaker op de fiets springen, eerder nog dan het openbaar vervoer”.

Matthijs roept de verschillende overheden op het autodelen nog meer in de verf te zetten, gelet op de vele voordelen. “Lokale overheden kunnen daarin een rol spelen, net als de hogere overheden: door bijvoorbeeld de btw op autodelen van 21 naar 6 procent te verlagen. Of door mensen die geregeld aan autodelen doen fiscaal extra te belonen.”