Het is er doodsaai, maar magisch: het geheim achter de Teide, de ‘wonderberg’ van de Remco Evenepoels en Wout van Aerts van deze wereld

Het is er pokkesaai. Het is drummen om er te slapen voor de Wout van Aerts of Remco Evenepoels van deze wereld – toch kun je zelf ook terecht, maar wees er snel bij. De ‘wonderberg’ El Teide voor dummies. De gidsen: Jurgen Van den Broeck, de Belgische pionier, en analist Dirk De Wolf, die de helft van het jaar op het eiland verblijft. “Je wordt er gedwongen als een kluizenaar te leven.”