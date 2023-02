Drie laatste ‘Mechelse Mohikanen’ dromen opnieuw van bekerwinst: “Als tweedeklasser de beker winnen, dat zal niemand ons snel ­nadoen”

Lucas Bijker (29), Rob Schoofs (28) en Nikola Storm (28) zijn de laatsten der Mechelse Mohikanen. Van de basisploeg die vier jaar geleden de Belgische beker won, blijven alleen deze drie getrouwen nog over. Beter dan wie ook beseffen zij wat er vanavond tegen Zulte Waregem op het spel staat. “Na onze ­bekerwinst in 2019 zijn we een nachtje op stap geweest…. Laten we het zo zeggen: in Knokke is er een restaurant dat nóóit nog een voetbalploeg binnenlaat.”