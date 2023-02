Hadise geeft eerste interview in jaren: “Ik ben gelukkig in mijn eenzame wereldje”

Hasselt-Istanboel

Zangeres Hadise (37) – die afwisselend in Hasselt en Istanboel woont – is in het land om een benefietlied in te zingen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, waar ze een superster is. Ze geeft al jaren geen interviews meer, maar nu maakt ze een uitzondering. “Ik zie het als mijn taak om een brug te slaan tussen België en Turkije”, zegt ze. “Wat van pas komt nu het land het zo moeilijk heeft.”