Geen mirakel en geen WK voor Belgian Lions: zware nederlaag tegen Turkije

De Belgian Lions mogen hun WK-droom opbergen. De troepen van bondscoach Dario Gjergja gingen maandagavond in Bergen kansloos onderuit tegen Turkije met 54-82 (14-22, 17-23, 14-19 en 9-18). Een zege had trouwens ook niet volstaan, want Servië won tegen Groot-Brittannië met 101-83 en kon niet meer bijgehaald woorden door België.

Jonathan Tabu (37), 149 selecties en recordhouder, speelde zijn laatste internationale partij. Sam Van Rossom stopte vorig jaar al en na dit duo zullen nog wel enkele anciens afhaken. De Next Gen is reeds ingezet en krijgt met het preolympisch toernooi in augustus en de start van de kwalificaties van het EK van 2025 in november twee mooie uitdagingen om de succesvolle verjonging nog verder te zetten. Met als ambitie uiteraard kwalificatie voor het olympisch kwalificatietoernooi in 2024 en het een zesde EK op een rij in 2025.

België: Lecomte 14, Samardzic 0, Tabu 5, Tumba 2, Libert 6, Bleijenbergh 5, Kesteloot 4, Bratanovic 2, De Ridder 8, Ledegen 0, Vanderhaegen 3, Pintelon 5