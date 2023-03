GEPROEFD. Bij het sfeervolle Maison Romy ontbijt je als op een terrasje in Marrakesh

In de souks van Marrakech zijn we afgelopen krokusvakantie niet meer geraakt. Die sfeer kan je wel opsnuiven in het interieur van Maison Romy in Hasselt tijdens een heerlijk ontbijt.

Als we voor boetiek Prego staan, verraadt enkel de prachtige terrasoverkapping met droogbloemen dat er een horecazaakje schuilt tussen de modemerken. Sinds kort heeft eigenares Romy Albano ook een ontbijt- en lunchbar in haar kledingwinkel in de Hasseltse Diesterstraat. “Die plannen waren er al langer, alleen had ik geen kok”, vertelt Romy. “Ik had alles in huis: potten, pannen, servies, maar de juiste persoon vinden, bleek moeilijker.”

Amper tien dagen voor de opening hing chef Fabio Mirisola van het Truiense restaurant Coco Pazzo aan de lijn. “Ik ken hem al twintig jaar, hij is als familie voor mij. Al lachend vroeg ik of hij niet in de keuken van Maison Romy wou staan.” Toeval of niet: sindsdien verzorgt de Italiaanse chef de lunch in de Hasseltse Diesterstraat, waarna hij ’s avonds kookt in zijn eigen zaak in de Truiense Diesterstraat.

© Sven Dillen

’s Ochtends kan je bij Maison Romy ook terecht voor een luxueus ontbijt (25 euro). “Al is ons buffet zo uitgebreid, dat je ook wel brunch mag zeggen”, lacht Romy. Het is iets over negen ’s ochtends, maar toch brandt op elke tafel al gezellig een kaarsje. We nestelen ons tussen de kleurrijke kussens op de houten bank aan het achterste tafeltje. De combinatie van warme aardetinten, rotan en goudkleurig bestek doet ons dromen van een laat ontbijt in Marrakesh.

Het kannetje koffie dat Romy in het midden van de tafel zet, brengt ons meteen terug naar de Hasseltse boetiek. Het ontbijtbuffet is alvast niet voor twijfelaars: heerlijk donker brood, pistolets en croissants, met daarbij een assortiment van charcuterie, confituur en choco. Wat verderop krijgen we ook de keuze tussen spek, zalm of tomaat mozzarella. Als zoete zonde wachten er American pancakes, die je zelf kan voorzien van een topping met vers fruit of yoghurt. Aan tafel wordt tot slot nog een spiegel- of roerei geserveerd.

© Boumediene Belbachir

Ontbijten kan enkel tussen 9 en 11 uur, waardoor er bij Maison Romy echt ruimte is om te tafelen. Geen gedoe met dubbele shifts, waardoor je nog snel dat laatste chocobroodje moet opeten voor je tafel opnieuw vrijkomt. Ook niet onbelangrijk: het buffet is rijkelijk, waardoor we ’s middags op het werk wel denken aan een kom pasta van chef Fabio, maar het toch wijselijk houden op een kommetje soep.

Waarom hier uit eten?

1. Het warme interieur ademt de sfeer van een Marokkaanse riad. Die inspiratie haalde Romy uit haar vele tripjes naar Marrakesh. Haar handgemaakte kussens met berberlook kan je ook kopen in de boetiek.

© Boumediene Belbachir

2. ’s Middags staat chef-kok Fabio Mirisola van Coco Pazzo achter het fornuis. Zijn pure gerechten met een vleugje Italiaanse flair werden beloond met een 13/20 in de Gault&Millaugids.

3. Na het eten shop je in hetzelfde pand betaalbare vrouwenmode van Franse en Italiaanse labels, maar ook handgemaakte kussens, plaids en andere stijlvolle deco. Daarnaast is het niet ver zoeken naar een lekker glaasje rood, wit of rosé: Romy verkoopt ook de wijnen van haar partner bij Licata Vini uit Diepenbeek en haar broer die Tutto Vino in Maastricht runt.

Diesterstraat 8 in Hasselt, in het pand van boetiek Prego. Open: ma en wo t.e.m. za 9-18 uur. Voor het ontbijt (9-11 uur) is reserveren verplicht. Info en reserveren: 0479/97.22.48 of www.instagram.com/maison___romy/

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir