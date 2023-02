Marokkaans international Achraf Hakimi beschuldigd van verkrachting

Het slachtoffer kwam zondag aangifte doen. Volgens haar is het contact tussen haar en Hakimi zaterdag bij de voetballer thuis in Boulogne-Billancourt volkomen uit de hand gelopen. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK met Marokko verrassend de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk.