City Football Group pompt 16,8 miljoen euro extra in Lommel SK

Lommel SK boekte vorig boekjaar een verlies van 11,1 miljoen euro. In totaal liep de schuldenberg als opleidingsclub van City Football Group (CFG) in drie jaar op tot 21,1 miljoen euro. Twee jaar geleden voerde CFG al eens een kapitaalverhoging door van 11 miljoen euro en daar komt nu een nieuwe kapitaalverhoging bovenop. In totaal pompt de meerderheidsaandeelhouder uit de Verenigde Arabische Emiraten 16,8 miljoen euro vers geld in de Noord-Limburgse club. De personeelskosten namen verder toe van 7,2 tot 8,4 miljoen euro. Uit de jaarrekening bleek overigens dat één van de twee Engelse bestuurders uit de Raad van Bestuur (NV) inmiddels vervangen is. CFG-directeur John MacBeath, die internationale expertise heeft in de olie-, gas- en luchtvaartindustrie, volgde vorig jaar Andrew Young op. Voorzitter Paul Kerkhofs heeft met de VZW Lommel United nog steeds één procent van de aandelen in handen.(svc)