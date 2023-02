Kangoeroes Mechelen moet verplicht Europese match spelen vlakbij Turks rampgebied

Mersin - Kangoeroes Mechelen is woensdag om 17u de slotwedstrijd in groep B van de EuroLeague voor vrouwenteams. Een overbodige partij, want Kangoeroes is al uitgeschakeld. Maar het Belgische team zou zijn slotmatch liefst om niet-sportieve redenen skippen. Mersin ligt immers amper 60 kilometer verwijderd van de regio die zwaar getroffen werd door de aardbevingen begin deze maand. De stad wordt momenteel overspoeld door vluchtelingen en gewonden uit de naburige steden en dorpen.

Toch wil de internationale basketbalorganisatie FIBA van geen wijken weten. Volgens hen ligt Mersin ver genoeg verwijderd van het rampgebied. Weigert Kangoeroes Mechelen woensdag te spelen, dan volgt zelfs een boete van 25.000 euro. Een erg stevige som voor de basketbalclub.“Ze hebben mij verteld om daar weg te blijven”, vertelde Mechelen-voorzitter Katra aan Sporza. “Alle mensen van het zwaar getroffene Hatay zijn naar daar afgereisd. De ziekenhuizen liggen overvol en de stad wordt overrompeld.”

Toch zal de Mechelse club afzakken naar Turkije om zijn sportieve plicht te vervullen.