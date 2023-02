De hamvraag: is Hof van Cleve de miljoenen waard zonder Peter Goossens?

Peter Goossens (58) verkoopt eind dit jaar het Hof van Cleve aan zijn keukenchef. Het restaurant maakte de voorbije vijf jaar bijna 4 miljoen euro winst. Met dat bedrag geeft Hof van Cleve alle andere (sterren)restaurants in ons land – en zelfs vele collega’s in het buitenland – het nakijken. “Maar wat is zo’n topzaak waard als de man die er het gezicht en het kloppende hart van is, uit beeld verdwijnt?”, vraagt horecaconsultant Gino Vermeulen zich luidop af.