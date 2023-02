“Verhoging van vloerrand van F1-bolides is in het voordeel van Mercedes”

De start van het Formule 1-seizoen nadert met rasse schreden. Komende zondag schieten de bolides op het circuit van Bahrein opnieuw uit de startblokken. Een technisch nieuwigheidje: het verhogen van de rand van de vloer van de wagens om het stuiteren van vorig jaar tegen te gaan. “Dat is in de eerste plaats in het voordeel van Mercedes”, vertelde onze F1-watcher Gert Vermersch in The Paddock, de gespecialiseerde podcast van Play Sports.

“Ik denk dat die verhoging van de vloer te vergelijken zal zijn met wat er twee jaar geleden is gebeurd, toen een hoek van die vloer moest worden afgesneden”, meent Vermersch. “Het voordeel van Mercedes was plots weg en Red Bull kwam helemaal naast Mercedes. Het zou kunnen dat dit nu het voordeel van Red Bull wat verkleint. De aanpassing gaat alleszins het stuiteren verminderen, en dat is dan weer in de eerste plaats in het voordeel van Mercedes, denk ik.”

Professioneel coureur Sam Dejonghe is het daar mee eens. “Dat zal toch twee tot vier tienden kosten in lap time, denk ik, want uiteindelijk is er in de hele snelle bochten toch minder neerwaartse druk. Aerodynamica is het sterkste punt van Red Bull en daar gaan ze een klein beetje van moeten afgeven. Iedereen, maar bij hen zal dat in verhouding misschien wel grotere gevolgen hebben.”

“Sergio Pérez zal aan flarden gereden worden”

De testdagen hebben duidelijk gemaakt dat Red Bull weer hét te kloppen team wordt. “Om mee te doen voor de titel zal je voorbij Max Verstappen moeten geraken”, poneert Gert Vermersch. “Ik heb de indruk dat Sergio Pérez aan flarden gereden zal worden bij Red Bull. Dat einde van vorig jaar heeft hem zodanig slecht gedaan voor zijn positie binnen het team. Ze gaan het zelfs geen kans geven om dat een tweede keer te laten gebeuren. Hij gaat moeten luisteren van begin tot eind. Daniel Ricciardo staat klaar.”

Wat met Mercedes en Aston Martin?

In de categorie ‘wel willen maar nog niet kunnen’: Mercedes. De voorbije tests gingen dit seizoen wel véél beter dan een jaar geleden, maar ze zijn nog niet goed genoeg. “Het negatieve is dat Toto Wolf heeft gezegd: over vier koersen krijgen we een grote update. Dat wil je niet horen eigenlijk. Waarom zeg je dat?”, vraag Vermersch zich af. Sam Dejonghe weet het antwoord. “Ik denk om je in te dekken en omdat je eigenlijk beseft dat de situatie waarschijnlijk nog een pak slechter is dan dat wij nu hebben gezien.”

Tot slot werd ook de vraag besproken of Aston Martin effectief Mercedes zal kunnen bedreigen in de eerste GP’s? “Ik denk persoonlijk dat ze gaan moeten wennen aan de positie waar ze plots zitten”, verwacht Dejonghe. “Alonso niet, maar als team wel. Ik denk dus: neen. Ik denk wel dat we gaan schrikken van wat ze kunnen, maar ik denk ook dat ze wel wat tijd zullen nodig hebben om alle puzzelstukjes in elkaar te leggen. Dus nu al Mercedes echt bedreigen…?” Gert Vermersch: “Je mag geen enkele fout maken tot het einde van de race. Daar is Aston Martin misschien nog een beetje licht.”

