Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne liet zich vier dagen opsluiten: “Geen kranten, tv, gsm of alcohol: het was fucking bevrijdend”

“Investeer in mensen, niet alleen in stenen. Een gevangenis mag geen vergeetput zijn.” Die wijze raad onthoudt Vincent Van Quickenborne (Open Vld) na vier dagen opsluiting in de gevangenis van Haren. In Recht naar de Gevangenis, vanavond op Play4, zie je onze minister van Justitie geboeid, in de isoleercel, als fatik en als “smokkelaar”. Alsook: oprecht emotioneel wanneer zijn twee kindjes achter plexiglas op bezoek komen.