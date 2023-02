Cercle Brugge is het beu en ligt op ramkoers met Referee Department: “Zorgwekkend dat er week na week fouten gemaakt worden”

Cercle Brugge-doelman Radoslaw Majecki werd zwaar aangetrapt in de match op Eupen is minstens zes weken out. — © BELGA

De Belgische arbitrage ligt meer dan ooit onder vuur. Is er meer aan de hand? In de Europese top 20 van ploegen die het meeste strafschoppen tegen kregen, staan liefst zeven Belgische ploegen in de top 20. Het lijkt erop alsof men in de Jupiler Pro League strooit met strafschoppen. Cercle is zelfs de Europese koploper met dertien strafschoppen tegen in 27 wedstrijden.

Van de 37 tegengoals incasseerde het er elf vanop de stip, want twee tegen gefloten strafschoppen werden gemist. Bijna één derde van de tegengoals zijn dus strafschoppen. De vraag rijst: zijn de Belgische refs strenger of de Belgische verdedigers ruwer?

Net zoals bij AA Gent en tal van andere clubs is ook Cercle Brugge het beu. “In het verleden hebben we de scheidsrechters en het Referee Department telkens op een constructieve wijze benaderd”, aldus sportief directeur Carlos Avina. “We hebben begrip dat hun werk moeilijker wordt wegens de snelheid en de evolutie van het spel. Maar het is wel zorgwekkend dat er week na week fouten worden gemaakt. Fouten die het imago en de reputatie van onze competitie aantasten. Daarom dien we ook klacht in bij het Referee Department en verwachten we een duidelijk signaal”, aldus nog Avina. Volgens Cercle schatten de ref en/of de VAR dit seizoen al liefst zestien keer een fase verkeerd in. Na Nieuwjaar was dat al zeven keer het geval.

Cercle-Westerlo (Zaterdag 7 januari)

In het begin van de wedstrijd fluit Wesli De Cremer strafschop voor een duel tussen Velkovksi en de Westelse aanvaller Akbunar, die gretig neergaat. Chadli zet de strafschop om, maar volgens Cercle had VAR Wim Smet hier moeten ingrijpen. Smet liet gewoon begaan. Later in de match gebeurde dat opnieuw. Duidelijke fouten op Denkey en Hotic bleven onbestraft en de VAR kwam ook niet tussen.

KV Oostende – Cercle (Zaterdag 21 januari)

De Oostendse speler Ndicka komt op een voorzet voor, Hugo Siquet die geen oog heeft voor Ndicka en ook geen fout beging. Ndicka gaat toch neer. Ref Lawrence Visser heeft ook niks gezien, maar wordt door VAR Bert Put naar het scherm geroepen en Oostende krijgt een strafschop, omgezet door Ambrose.

Cercle – Club (Zondag 19 februari)

In een duel met Ravych deelt Jutgla een elleboogstoot uit. Jonathan Lardot geeft geen kaart en ook VAR Lawrence Visser grijpt niet in.

Eupen – Cercle (Zaterdag 25 februari)

Na zes minuten pleegt de Eupense aanvaller Gassama een aanslag op Ravych. Enkel de fout wordt bestraft, er wordt geen kaart uitgedeeld. Even later is het wel penalty voor een lichte fout van Ravych op N’Dri. De zware tackle met het been vooruit op de enkel van Abu Francis kost Baiye wel de uitsluiting. Gassama komt weer goed weg als hij met gestrekt been de borstkas van de uitgelopen Majecki raakt. De doelman moet in de rust vervangen worden, moet later op de avond naar spoed wegens ademtekort en is zes weken out. Ref Bram Van Driessche deelt geen kaart of zelfs geen fout uit, VAR Boterberg komt ook niet tussen. De Oostendenaar betaalt daar nu de rekening voor, want hij is zijn aanduiding kwijt als vierde ref in de bekermatch Antwerp - Union donderdagavond en wordt vervangen door Wesli De Cremer. En zo is de cirkel rond…