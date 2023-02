Lionel Scaloni gaat tot WK 2026 door als bondscoach van Argentinië

Lionel Scaloni gaat tot het WK 2026 in Noord-Amerika (Mexico, Canada en de Verenigde Staten) door als bondscoach van Argentinië. Dat maakte de voetbalfederatie van het land maandag bekend. De 44-jarige Argentijn tekende een contract tot eind 2026. Zijn vorige verbintenis was op 31 december afgelopen.

Scaloni staat sinds 2018 aan het roer bij La Albiceleste. Het is zijn eerste job als hoofdcoach. In 2016 startte de ex-international (7 caps) zijn trainersloopbaan als assistent van Jorge Sampaoli bij Sevilla. Een jaar later volgde hij Sampaoli naar de Argentijnse federatie en na het tegenvallende WK in Rusland (1/8 finales) nam hij het over van zijn landgenoot. In 2021 leidde hij Argentinië naar winst in de Copa America en in december vorig jaar naar de wereldtitel in Qatar.

Maandagavond is Scaloni op The Best FIFA Football Awards een van drie genomineerden die de Trofee voor de Trainer van het Jaar in ontvangst kunnen nemen. Carlo Ancelotti (Real Madrid) en Pep Guardiola (Manchester City) zijn de andere twee.