Kickbokser gaat met blote handen confrontatie aan met meterslange anaconda: “Enkel in Suriname” — © Instagram

Tyrone Spong kent duidelijk geen angst voor grote reptielen. De Surinaams-Nederlandse kickbokser postte op Instagram een video waarin hij met blote handen een meterslange anaconda vangt. En dat was niet zonder risico, getuige de gevaarlijke beet van de slang in de richting van de sportman.

“Enkel in Suriname”, schreef Spong bij de video. Veel pogingen had de man niet nodig om de anaconda te overmeesteren. Na een goed getimede aanval had hij de kop van de slang te pakken en kon het dier geen kant meer op. Wat hij de achteraf met de anaconda heeft gedaan, maken de beelden niet duidelijk.

(kmlo)