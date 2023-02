Talentvolle Belgische winger Johan Bakayoko verlengt contract bij PSV

Johan Bakayoko maakt op 8 februari 2022 zijn officiële debuut voor de hoofdmacht. Sinds de zomer is hij een vaste waarde in de PSV-selectie. Dit seizoen kwam hij, verdeeld over alle competities, al ruim 1700 minuten in actie. Daarin maakte hij zeven doelpunten en gaf hij vier keer de eindpass. “Dit geeft aan dat de club vertrouwen in mij heeft. Ik ben enorm trots”, reageert Bakayoko op de website van PSV. Zijn progressie was afgelopen winter reden voor Paris Saint Germain te informeren naar de talentvolle vleugelaanvaller, maar Bakayoko wil geen stappen overslaan. “Ik wil hier kampioen worden.”

In de zomer van 2019 verruilde Johan de jeugdopleiding van RSC Anderlecht voor PSV Academy. Eén jaar later maakte de destijds 17-jarige Belg bij Jong PSV voor het eerst zijn opwachting in het betaald voetbal. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij vorig seizoen tot zeventien doelpunten en twaalf assists. Daarmee was hij de meest scorende speler van alle beloftenteams in de competitie.

Duidelijk signaal

Algemeen directeur Marcel Brands is zeer te spreken over de verlengde samenwerking. “We willen deze jonge speler, met veel internationale potentie, graag verder ontwikkelen voor de club.”