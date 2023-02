VIDEO. Onze man in Manama ziet maar één favoriet in de F1: Max Verstappen

In de Formule 1 zijn de wintertests voorbij. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de start van het seizoen, zondag in Bahrein. Vanuit de hoofdstad Manama blikt onze F1-verslaggever Marc Cornelissen vooruit op het nieuwe seizoen. Eén zaak lijkt zeker: regerend kampioen Max Verstappen gaat als de grote favoriet van start.