Genk-spits Arokodare weken out met gescheurde meniscus

Genk-trainer Wouter Vrancken zal het een aantal weken zonder Tolu Arokodare moeten stellen. Een MRI heeft uitgewezen dat de 22-jarige Nigeriaan, die zich al vroeg moest laten vervangen tegen Oostende, een scheur in de meniscus van de linkerknie heeft opgelopen. De spits wordt nog in de loop van deze week geopereerd. Een domper voor de leider, want Arokodare werd pas eind vorige maand binnengehaald als vervanger van de naar Southampton vertrokken Paul Onuachu. (rco)