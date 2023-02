Dorothee Dauwe even niet op de radio door sterfgeval in de familie

Normaal gezien presenteert Dauwe samen met Maarten Vancoillie (34) de ochtendshow op Qmusic, maar de komende week zal Vancoillie even alleen te horen zijn.

Dauwe vertelde telefonisch in de ochtendshow maandag dat ze net haar grootmoeder verloren heeft. “Ik zat in de auto toen ik te horen kreeg: ‘De chemo helpt niet. Het is te agressief, we gaan stoppen.’” Op een week tijd moest ze daardoor afscheid nemen van haar grootmoeder. “Het is heel snel gegaan.”

Ze vertelde dat ze samen met haar grootvader tot op het laatste moment bij haar grootmoeder is gebleven. “Het was dubbel. Ergens had het iets schoon, want je kan voor de laatste keer nog herinneringen vertellen en delen. Je kan nog eens samen wenen, omdat je allemaal droevig bent. Het is niet zo plots zonder afscheid. Maar het is natuurlijk hartverscheurend.”

De radiopresentatrice gaat nu een weekje tijd nemen voor zichzelf en voor haar grootvader. (sgg)