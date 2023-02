Hasselt

Wie in 2022 een woning wilde huren, betaalde daar in Limburg gemiddeld 772 euro per maand voor. Dat is 4,4 procent meer dan een jaar eerder. De huurprijs van appartementen steeg met 3,8 procent, tot 730 euro per maand. “De stijgende rentevoeten laten zich ook voelen op de huurmarkt.”