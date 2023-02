Onze tv-tips: vlotte actie, zwoegende rekruten en dappere jongeren

Je Zal het Maar Hebben

NPO3, di, 21.25u

Een nieuw seizoen van een programma dat al jaren focust op jongeren die een vreselijke ziekte hebben. Maak kennis met Damiano en Serena. Ze hebben de ziekte van Huntington, een verzameling van ALS, Alzheimer en Parkinson. En de 21-jarige Joey heeft een zeldzame aandoening die maar bij 150 mensen ter wereld voorkomt. Sterke moedige getuigenissen van jongeren bij wie de ziekte hun leven bepaalt.

Onder de Radar

Een, di, 20.40u

De speciale eenheden van de federale politie zijn een elitekorps. Elk jaar wordt er slechts een beperkt aantal nieuwe plaatsen opengesteld. De interesse is groot maar slechts weinig mensen kunnen effectief aan de slag. Deze documentairereeks focust op de keiharde testweken waarin kandidaten tot het uiterste worden gedreven. Wie kan functioneren onder extreme druk?

Taken

VTM4, di, 20.35u

Een heerlijke actiefilm met Liam Neeson als Bryan Mills, een ex special forces operative. Hij is een overbezorgde vader, gescheiden van zijn vrouw (Famke Janssen). Als zijn dochter in handen komt van vrouwenhandelaren, reist hij naar Parijs om haar te zoeken. Een helder plot waarvan je de afloop kan raden, maar toch kijkt dit lekker weg. Liam kruipt met verve in de huid van een badass. (tove)