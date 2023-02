Eén van de grootste boekenbeurzen van het land wordt georganiseerd door… een harmonie

Maaseik

 Vorige zaterdag startte de 32ste tweedehandsboeken-, cd- en platenbeurs, het topmoment in de werking van Koninklijke Harmonie Concordia. Dit gebeurde 30 jaar onder de gedreven leiding van Henri Thijssen. De nieuwe verantwoordelijke van het boekenteam is Claudine Brouns. “Met 20 vrijwilligers zijn we al in december begonnen om 70 ton boeken klaar te zetten. Ik doe dit al 31 jaar en zal zeker een miljoen boeken in de handen hebben gehad”, lacht Claudine. “Tijdens twee jaar corona verzamelden we een volledig nieuwe collectie van minstens 50.000 boeken, platen en cd’s, waaronder bijzonder waardevolle collector’s items. Sommigen vinden hier boeken waar ze al jaren naar zoeken.” (roma)

De boekenbeurs loopt nog t/m 12 maart. Info: www.harmonieconcordiamaaseik.be