Marijn de Vries springt in de bres voor collega’s: “Ik ben de eerste die commentaar heeft op seksisme, maar wanneer het over Kopecky’s gewicht gaat is dat geen seksisme”

Op Twitter reageerden enkele wielerfans hard op de vragen van journalisten over het gewicht van Lotte Kopecky. De Belgische kreeg na haar winst in de Omloop het Nieuwsblad veel vragen over haar gewichtsverlies en hoe ze dit gedaan had. Seksisme volgens sommigen, maar Sporza-analist Marijn de Vries verdedigt op Twitter de vragen van haar collega’s.

“Ik ben de eerste die commentaar heeft op seksisme, maar dat het veel over Kopecky’s gewicht ging dit weekend is geen seksisme”, stelt ze resoluut. “Het gaat bij wielrenners, mannen én vrouwen, altijd over gewicht.

“Gewicht speelt een cruciale rol bij prestaties. 3,5 kilo verliezen maakt enorm verschil bergop. Ook bij mannen ligt daar de nadruk op, als Wout van Aert 3,5 kilo verliest, wordt er zeker zoveel over gevraagd en gezegd. Zo niet meer. Dus zomaar “seksisme” roepen , doe maar niet”, is ze duidelijk. “Meer aandacht besteden aan verantwoord gewicht en goede voeding in de topsport en verantwoord gewicht verliezen onder professionele begeleiding: doe dat vooral maar wel.”