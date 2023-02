Benefietontbijt brengt 10.000 euro op voor slachtoffers aardbeving

Lommel

De Belgische Islamitische Federatie in Lommel heeft een benefietontbijt georganiseerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. “Naast de vele slachtoffers zijn er ook vele trauma’s die verwerkt moeten worden”, luidt het bij de vzw. Het initiatief bracht maar liefst 10.350 euro op. “We willen graag iedereen bedanken voor de warme steun en deelname. Jullie massale aanwezigheid, solidariteit en betrokkenheid is een hart onder de riem voor zowel de getroffen families als onze gemeenschap. Samen hebben we een verschil gemaakt“, aldus de organisatoren. (nma)