Vluchteling Irina laat Pasar kennismaken met de Oekraïense keuken

Een jaar geleden brak die vreselijk oorlog uit in Oekraïne uit en vluchtten meer dan 60.000 Oekraïners naar België. Zo ook de familie Popov uit Odessa, die in maart vorig jaar in Kortessem terechtkwam via een nicht. Dochter Sofia ging naar de KLOK-school en leerde al wat Vlaams. Ondertussen is het hele gezin Nederlands aan het leren in Hasselt en hebben ze daar een appartement gevonden. De leden van Rotary en Pasar in Kortessem hielp de gezinsleden mee integreren.

“Toevallig ontdekten we dat mama Irina een meervoudig gediplomeerd kookwonder is”, klinkt het bij Pasar. “Ze is gespecialiseerd in de Oekraïense en Odessiaanse keuken, zoetigheden en desserts. Bij Kerstmis werden we door haar gezin uitgenodigd en konden we genieten van de gevarieerde Oekraïense keuken. Op de vraag of Irina Pasar-leden van Kortessem eens wou leren om typische Oekraïense lekkernijen te maken, antwoordde ze volmondig ja.” “Ik ben heel vereerd dat ik dit mag doen”, antwoordde Irina. “Zo kan ik terug mijn beroep uitoefenen waar ik plezier in heb en waar ik zo veel van hou.”

Op vette dinsdag was het dan zover. Irina had alles tot in de puntjes voorbereid. In typische Oekraïense klederdracht kreeg elke deelnemer een mooi blauw-wit geïllustreerd kookboek, in het perfect Nederlands uiteraard. Ook de servetten waren assorti. De Pasar-mannen kookten, de dames moesten proeven en jureren. Opvallend: iedereen kwam in een blauw-gele outfit als eerbetoon en respect voor Oekraïne.

Soep en dumplings

Pasar trakteerde elke aanwezige met een glaasje Schorpion en de kookles kon beginnen. Ze begonnen met een rijkgevulde Borstj, een soep op basis van rundvlees, mergpijp, groenten en kruiden. De mannen hadden meteen al veel snijwerk. De soep werd afgewerkt met rode kool en zure room. Verder werden er ‘Vareniki aardappel dumplings’ gemaakt met aardappelen, uien, knollen, bloem, melk en eieren. Eerst werd het deeg uitgerold tot een dunne laag en met een cirkelmal werd een dunne laag vareniki gevuld. De dumplings moesten 3 minuten in kokend water, waarna ze afgewerkt werden met gekarameliseerde ui. Daarbij werd nog een salade van bieten met pruimen, noten en knoflook geserveerd.

Het nagerecht werden stevige pannenkoeken gevuld met echte Oekraïense kersen en versierd met chocolade en slagroom. Ook dat was smullen. De dames mochten deze heerlijkheden proeven en genoten ervan. De koks werden beloond met een 10/10. Dit alles werd geserveerd met typische Oekraïens bier Schernigivske. Geklonken werd er met het woordje ‘Boodmo’ of ‘gezondheid’. Irina was erg dankbaar dat ze haar grote passie met iedereen kon delen. Ze hoopt dit nog vaker te kunnen doen in deze moeilijke tijden.