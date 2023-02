Tongerse dj Thierry spoort mensen aan tot sporten met eigen muzieklijst

Een lijst vol opzwepende nummers om sporters te stimuleren in de fitness. Daarvoor zorgde de Tongerse dj en producer Thierry Von Der Warth. Sportievelingen krijgen de lijst vanaf nu te horen in alle Basic-Fit vestigingen.

Met meer dan 1,2 miljoen maandelijkse luisteraars staat Thierry Von Der Warth op een 13de plek in de Climax-lijst van de 100 meest gestreamde Belgische dj’s en producers. Na ‘Sunset Lovers’, goed voor 9,6 miljoen Spotify-streams, scoort Thierry momenteel met zijn huidige single ‘Miss California’ en ‘Million Memories’.

© Kurt Frederickx

“Een tijdje geleden werd ik benaderd door de mensen van Basic-Fit met de vraag of ik voor hun sporters een aangepaste muzieklijst kon maken die hen stimuleert bij hun individuele prestaties”, vertelt Thierry. “Inmiddels zijn we een paar weken verder en wordt er massaal geluisterd en gesport op de beats van mijn muzieklijst. Ik kreeg er al heel wat nieuwe volgers bij op sociale media en ook wat abonnementen op mijn Spotify-lijsten, dus ik merk dat het werkt. (lacht) Ik noem mezelf een gemiddelde sporter die het fijn vindt om in beweging te zijn. Het doet me wat als ik zie hoe mensen zich in het zweet werken, maar ook genieten op de muziek die ik geselecteerd heb.”

“Het is denk ik de eerste keer dat iemand op zo’n grootschalige manier de kans krijgt om met een eigen muzieklijst in een fitness- en sportzaal mensen te stimuleren bij hun individuele prestaties”, zegt Thierry. “De lijst bestaat uit opzwepende en dansbare songs van onder andere. James Hype (‘Ferrari’), Joel Corry (‘Lionel Heart’) en Meduza (‘Bad Memories). Wie luistert, geniet van 3,5 uur muziek, inclusief mijn recentste single ‘Miss California’ die ik uitbracht met Dante Thomas, goed voor inmiddels meer dan 2,8 miljoen Spotify-streams.”