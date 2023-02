Quin Snyder is de nieuwe coach van NBA-club Atlanta

NBA-team Atlanta heeft maandag Quin Snyder aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Snyder is de opvolger van Nate McMillan die vorige week dinsdag de laan werd uitgestuurd door tegenvallende resultaten.

Snyder werd de voorbije dagen al veelvuldig geciteerd in Amerikaanse media als nieuwe coach van de Hawks. Hij maakte de voorbije jaren indruk als coach van Utah (2014-2022). Snyder leidde de Jazz zes keer naar de play-offs. Voor hij naar Salt Lake City vertrok was hij al een seizoen assistent bij de Hawks van Mike Budenholzer.

Volgens Amerikaanse media zou Snyder een contract van vijf seizoenen hebben ondertekend bij Atlanta. De Hawks kennen een tegenvallend seizoen in de NBA. Onder McMillan werd 29 keer gewonnen en 30 keer verloren. Sinds zijn ontslag haalde het team twee opeenvolgende overwinningen, tegen Cleveland en Brooklyn. McMillan was sinds maart 2021 hoofdcoach van Atlanta. Enkele weken na zijn aantreden leidde hij het team, tegen alle verwachtingen in, naar de finale van de Eastern Conference.